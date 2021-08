Trafic toujours dense ce dimanche

Après un samedi noir sur les routes, la circulation redevient relativement fluide ce dimanche, excepté en direction et le long de la Méditerranée.



Bison Futé hisse le drapeau orange dans les deux sens de circulation. Les ralentissements se feront au niveau de l’A7 entre Lyon et Orange (14h-19h) ; une grande partie de la journée sur l’A9 entre Orange et Montpellier (10h-19h), ainsi que sur l’A8 entre Aix-en-Provence et Nice (15-19h).



Il est conseillé de quitter les grandes métropoles avant 9h. Ce lundi, prévoyez du orange dans le sens des départs.