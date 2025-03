À l’automne 2025, la Métropole de Lyon et la mairie du 1er arrondissement lanceront des travaux sur le boulevard de la Croix-Rousse. Au programme : suppression du stationnement sauvage et plantation de 35 arbres pour sécuriser et apaiser la promenade des piétons. Un mobilier urbain et des aménagements supplémentaires sont aussi prévus.

EP