À Chalon-sur-Saône, les travaux de déconstruction et de curage de trois immeubles, commencés il y a un an, ont abouti à l'effondrement des bâtiments D, E et F, situés aux rues Pierre-Loti et Maurice-Genevois. Seules les entrées des cages d'escalier subsistent pour témoigner de l'emplacement de ces édifices, désormais réduits à un immense tas de gravats. La zone sera bientôt entièrement dégagée.

T.T