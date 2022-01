Troyes – OL : l’avant-match

L’OL se déplace ce dimanche sur la pelouse de Troyes (17h05) à l’occasion de la 21ème journée de Ligue 1.

Passer la vitesse supérieure

Une semaine après le nul à domicile devant le PSG (1-1), Lyon est maintenant franchement pressé. L’équipe de Peter Bosz n’a plus gagné en Ligue 1 depuis la 15ème journée sur la pelouse de Montpellier (0-1) fin novembre. Cette saison, l’OL n’a jamais gagné plus de deux matchs d’affilée. Pire, l’OL n’a réalisé cette « performance » qu’une seule fois lors des quatrième et cinquième journées (1-0 à Nantes et 3-1 devant Strasbourg). Or, pour réussir à remonter au classement, les Gones ont besoin d’une série. Après Troyes ce dimanche, Lyon va se heurter à une série d’obstacles : le derby contre Saint-Etienne à domicile, Monaco (ext.), Nice (dom.), Lens (ext.) et Lille (dom).

Emerson malade

C’est la mauvaise surprise du groupe de l’OL. Outre les absents liés à la CAN (Toko, Slimani, Kadewere) et les joueurs blessés ou en phase de reprise (Denayer, Diomandé et Reine-Adelaïde), Peter Bosz est privé d’Emerson. Officiellement, l’international italien est “malade”. Une nouvelle qui peut être interprétée comme inquiétante alors que chacun sait que Chelsea aimerait bien rapatrier de prêt dès cet hiver le latéral gauche…

Un groupe de 2⃣0⃣ Lyonnais pour le déplacement à Troyes, ce dimanche à 17h05 ! 🦁🔴🔵#ESTACOL #AliExpress pic.twitter.com/LNNVl1eNey — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2022

Première pour Irles à Troyes

A la surprise générale, l’ESTAC, 16ème, a débarqué Laurent Battles, l’homme de la remontée, au profit de Bruno Irles pendant la trêve. Débauché de Quevilly-Rouen (L2), le nouveau coach va effectuer ses débuts à la tête de sa nouvelle équipe puisque Troyes n’avait pu jouer à Montpellier le week-end dernier en raison d’une épidémie de Covid dans les rangs troyens.

🎥 Les mots du coach Irles ce matin lors du point presse d’avant-match, à l’avant-veille de la réception de l'OL, dans le cadre de la 21ème journée de @Ligue1UberEats ! 🗓#ESTACOL #TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/HNlBOTtmY9 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) January 14, 2022

La stat qui fait mal

Toutes compétitions confondues, Lyon n’a gagné aucun de ses six derniers matchs.





