Un accident de voiture fait 6 blessés à Givry

Un accident de voiture impliquant trois véhicules et huit personnes a eu lieu ce dimanche à Givry. L’incident s’est déroulé sur une route sombre au milieu d’un bois mais les circonstances de l’accident restent encore à déterminer. Six personnes ont été blessés. L’un des conducteurs et un enfants de 8 ans sont dans un état grave, tandis qu’une passagère et un bébé de un an ont également été transportés à l’hôpital. C’est aussi le cas d’un couple dans une autre voiture, tandis que les occupants de la troisième n’ont rien eu dans le choc.

Au total 24 pompiers et 6 ambulances se sont déplacés sur les lieux.