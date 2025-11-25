play_arrow

Un appel à manifester est lancé le 2 décembre à Bourgoin-Jallieu


La CGT, la FSU Isère et Solidaires appellent à une manifestation le 2 décembre à Bourgoin-Jallieu pour réclamer retraite, égalité et hausse du Smic. Ils dénoncent aussi les inégalités de richesse.

