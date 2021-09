Un documentaire officiel sur Céline Dion est en production

Un documentaire officiel sur Céline Dion entre en production. Sony​ Music Entertainment (SME), en partenariat avec SME Canada et Vermilion Films, a annoncé le début de la production d’un long métrage documentaire sur la vie de chanteuse. « Céline Dion est l’une des artistes les plus convoitées de tous les temps. Nous sommes honorés de collaborer avec elle pour produire ce documentaire très attendu », a déclaré Tom Mackay, président, contenu premium, Sony Music Entertainment, dans un communiqué de presse.



« Conçu avec l’entière participation et le soutien de Céline Dion, le film retracera l’incroyable histoire de la vie de la chanteuse canadienne et les accomplissements de sa carrière, notamment les sorties d’albums emblématiques, les prix et distinctions, les tournées mondiales, et les résidences à Las Vegas », précise le communiqué de presse.