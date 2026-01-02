Un épisode de pollution aux particules fines est en cours dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère



Un épisode de pollution aux particules fines est en cours depuis hier dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère.

La préfète du Rhône a activé le niveau information-recommandation sur l’ensemble du département et de la Métropole de Lyon.

Les personnes vulnérables sont invitées à limiter les efforts physiques et les déplacements sur les grands axes.

Il est recommandé de limiter le chauffage au bois ancien, de ne pas dépasser 19 °C à domicile et de privilégier les transports peu polluants. Il s’agit du deuxième épisode en quelques jours.

H.G