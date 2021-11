Un essai de missile antisatellite russe menace l’ISS

La Russie a tiré un missile sur l’un de ses satellites dans le cadre d’un essai, générant un champ de débris orbitaux qui a forcé les astronautes de l’ISS à se mettre à l’abri. Les Etats-Unis ont dénoncé un acte « dangereux et irresponsable », dont les conséquences constituent une menace dans l’espace pour de nombreuses années.



« La Russie a conduit de façon irresponsable un test destructeur de missile antisatellite à ascension directe à l’encontre de l’un de ses propres satellites », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué.



« Ce test a jusqu’ici généré plus de 1.500 de débris orbitaux traçables, et va probablement générer des centaines de milliers de morceaux plus petits de débris orbitaux », a-t-il ajouté. La Station spatiale passe « à travers ou près du nuage (de débris) toutes les 90 minutes », a précisé la Nasa dans un communiqué.



Les astronautes se sont réfugiées dans leurs vaisseaux, amarrés à la station, afin de se préparer à une éventuelle évacuation d’urgence.