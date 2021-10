Un festival Netflix à Lyon

Netflix va tenir un festival en salle, mais à Paris et Lyon seulement. La plateforme a fixé le rendez-vous du 7 au 14 décembre à la Cinémathèque française (Paris) et l’Institut Lumière (Lyon).



Six films sont déjà proposés sur Netflix ou le seront d’ici là : Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó, Malcolm & Marie de Sam Levinson, The Harder They Fall de Jeymes Samuel, The Power of the Dog de Jane Campion, The Guilty d’Antoine Fuqua et enfin Clair-obscur de Rebecca Hall.

Trois seront toutefois diffusés en avant-première, à savoir Don’t Look Up : Déni Cosmique d’Adam Mckay, La Main de Dieu de Paolo Sorrentino et pour finir The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal.