Un habitant du Charolais a été condamné à 15 mois de prison avec sursis pour des violences et menaces de mort contre sa fille et des gendarmes. Le 23 février, après une dispute avec sa fille de 15 ans, il l'a giflée, frappée et l'a menacée. En plus de l'interdiction de contact avec sa fille, il devra suivre des soins pour son alcoolisme et indemniser sa victime à hauteur de 1 000 €.

EP