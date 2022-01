Un homme suspecté du meurtre de sa compagne et de sa fille en Seine-Saint-Denis

En Seine-Saint-Denis, un homme est soupçonné d’avoir tué sa compagne de 29 ans et sa fille de 2 ans à coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi. La sœur du suspect a également été blessée par des coups de couteau avant de se défenestrer et d’être admise en urgence absolue à l’hôpital. Après des opérations, son pronostic vital ne serait plus engagé.

L’homme a été interpellé avec des blessures et est actuellement hospitalisé lui aussi . Une enquête a en tout cas été ouverte pour homicide sur conjoint et ascendant et pour homicide.