Un immense astéroïde va frôler la Terre ce mardi soir

Un astéroïde de plus d’un kilomètre de long passera tout près de la Terre ce mardi soir. Vous ne le verrez pas à l’œil nu, mais il existe plusieurs moyens de l’observer en temps réel : sortir son télescope, autre solution, se rendre sur “The Virtual Telescope Project” et regarder en direct le passage de l’astéroïde. La vidéo sera retransmise sur YouTube



L’astéroïde passera très près de notre planète aux alentours 22h51. Il sera à 1,93 million de kilomètres, soit cinq fois l’étendue entre la Terre et la Lune. La prochaine fois qu’il sera aussi proche de la terre, ce sera en 2105.



“1994 PC1 est très bien connu et est étudié depuis des décennies par les experts de la Planetary Defense”, informe la Nasa sur Twitter.