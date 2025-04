Le mécène Antoine de Galbert fait un don exceptionnel à la Ville de Lyon : l'œuvre monumentale de Kent Monkman The Collapsing of Time and Space in an Ever Expanding Universe, estimée à plus de 300 000 €. Présentée en 2023 au MAC de Lyon, elle met en scène l’alter ego de l’artiste dans un diorama saisissant. Un geste fort pour la culture lyonnaise.

C.C