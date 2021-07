Une violente collision entre deux voitures a fait un mort et deux blessés dans la nuit de mardi à mercredi à Denicé. L’accident s’est produit vers 3h du matin selon les pompiers.



Une jeune femme d’une vingtaine d’années est décédée, selon le Progrès et deux hommes, du même âge, ont été transportés à l’hôpital dans un état grave. On ignore pour le moment les circonstances de l’accident. Une enquête est en cours.