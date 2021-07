Un nouveau week-end difficile sur les routes

Troisième week-end de juillet et troisième week-end très chargé sur les routes sur l’ensemble du territoire.

Ce vendredi est classé orange dans le sens des départs. Il est conseillé d’éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14h et 19h, d’éviter l’autoroute A7 entre Valence et Orange, de 15h à 19h mais aussi l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 15h à 20h.

Pour ce samedi, prévoyez du rouge en direction de la Méditerranée et du orange dans le sens des retours. Il vaudra mieux ne pas emprunter l’autoroute A6 entre Mâcon et Lyon de 10h à 14h, l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 8h à 17h ou encore l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 16h. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 15h et de 14h à 18h (attente supérieur à 30 min).

Dans le sens des retours, les bouchons devraient notamment se trouver sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 10h à 15h.

La journée de dimanche s’annonce plus calme, seul le quart sud-est sera classé orange dans le sens des départs. Vous devriez rencontrer des difficultés sur l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 15h à 19h, l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et l’Italie, de 10h à 20h et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 19h.