Un nul qui fera parler

L'AS Saint-Etienne concède un match nul au goût amer ce soir à Geoffroy Guichard contre Angers, 3-3.

La soirée avait mal commencée pour les Verts menés au bout de 17 minutes (doublé d'Abdelli).

Mais les Stéphanois ont montré du caractère en réduisant le score avant la pause grâce à Irvin Cardona (2-1).

Au retour des vestiaires, l'entrée de Zuriko Davitashvili a apporté une réelle plus-value à l'équipe d'Eirik Horneland. Il a d'abord offert le ballon de l'égalisation à Pierre Ekwah pour son premier but cette saison, suivi d'une offrande à Cardona pour un doublé et le ballon du 3 à 2.

La polémique intervient à la 91e minute, El-Melali s'effondre dans la surface après un léger contact avec Maxime Bernauer.

3 minutes de discussions et de flottement plus tard, le pénalty est confirmé et Bamba Dieng offre le point du match nul au SCO (3-3)

La fin de match aura été très tendue avec des échauffourées et des débordements dans les tribunes, signe d'un nul qu'il faudra diriger tout au long de cette semaine au vue de la physionomie du match.

Prochaine rencontre pour l'ASSE, samedi prochain à 17h contre l'OGC Nice toujours dans le Chaudron.

T.B