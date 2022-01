Un pic de pollution à Saint-Chamas

Dans les Bouches-du-Rhône, l’incendie dans un centre de recyclage de Saint-Chamas se poursuit.



Un pic de pollution aux particules fines a été enregistré, ce lundi. Le seuil d’alerte a été dépassé. Il provoque une pollution de l’air comparable à celle de Pékin. Le feu a pris il y a 10 jours et il couve toujours, la fumée est très présente dans le ciel.



Pour protéger les plus jeunes, les aires de jeu de la commune sont fermées et les enfants n’ont plus le droit de sortir pendant la récréation. A noter que le sport en extérieur est également interdit