Un poids lourd a pris feu tôt ce matin sur l’autoroute A7, à hauteur de Tain-l’Hermitage, dans la Drôme. L’incident a provoqué la coupure totale de la circulation dans les deux sens entre Lyon et Valence. De fortes perturbations sont en cours et des déviations ont été mises en place via Grenoble.

