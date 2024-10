Actuellement incarcéré à Varennes-le-Grand pour une autre procédure, un prévenu a été jugé en visioconférence depuis le centre pénitentiaire par le tribunal de Chalon-sur-Saône. Ce dernier maltraitait son chien, lui portant des coups de poing et le mordant à l'oreille et à la joue. Le tribunal l'a condamné à quatre mois de prison ferme, à l'interdiction définitive de posséder un animal, et à verser plus de 4 400 € de frais de garde à la SPA.

EP