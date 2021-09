Un rappeur participe à un clip depuis sa prison

Le rappeur Many GT, incarcéré pour 9 mois à la Maison d’arrêt de Corbas suite à sa participation à des rodéos urbains, s’est filmé depuis la prison et a ainsi participé à un clip de rap du groupe Les Daltons intitulé “Lyon 8”. On peut ainsi l’apercevoir dans la séquence vidéo, vêtu d’une tenue de prisonnier jaune et noir, à l’instar des Daltons ainsi qu’avec des lunettes de soleil. Le youtubeur lyonnais Jhon Rachid est également dans le clip.

Des rodéos urbains sont aussi filmés ainsi qu’un homme portant un brassard de police et une masque de porc. Des passages devant le commissariat du 8e sont également dans le clip vidéo. Suite à la parution, le syndicat de police Force Ouvrière a condamné ces agissements .



Le préfet a décidé de saisir le procureur de la République de Lyon.