Un trafic de faux certificats de vaccination démantelé

Six personnes ont été mises en examen et deux incarcérées cette semaine dans l’agglomération lyonnaise. Trois suspects ont été mis en examen pour “atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée, faux administratif et détention d’un faux, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs” , deux autres individus sont poursuivis pour “usage de faux administratif et détention d’un faux”, et une sixième personne a été mise en examen pour “blanchiment aggravé et association de malfaiteurs”.



Parmi les personnes interpellées, une employée d’un centre de vaccination de la banlieue lyonnaise et du titulaire d’un compte Snapchat baptisé « médecin incroyable », où les faux certificats étaient proposés. 400 personnes non vaccinées se seraient procuré des faux certificats de vaccination par le biais de cette équipe pour un tarif compris entre 350 et 500 euros.

L’employée réservait des dizaines de créneaux par jour, sans que les patients ne se présentent au rendez-vous. Les faux certificats étaient ensuite échangés de la main à la main, essentiellement en banlieue parisienne, selon Le Monde.