Un week-end chargé sur les routes

Le trafic s’annonce chargé ce week-end sur les routes de la région. Vous serez une nouvelle fois nombreux à prendre la direction des stations de ski. Pour ce vendredi, Bison Futé déconseille de quitter Lyon entre 16h et 20h.



Mais la journée la plus compliquée sera très clairement ce samedi.

Bison Futé voit rouge dans le sens des départs. Si vous ne voulez pas être coincés dans les bouchons, il faudra éviter l’ A43 entre Lyon et Chambéry, de 8h à 15h et l’ A40 entre Bourg-en-Bresse et la Suisse, de 10h à 17h.

Dans le sens des retours la circulation sera beaucoup plus fluide même si des difficultés sont attendues sur l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 8h à 15h et sur l’autoroute A40 entre la Suisse et Bourg-en-Bresse de 11h à 14h.

Pour dimanche, Bison Futé prévoit du vert dans les deux sens de circulation.