Un week-end réussi pour les conscrits

Les conscrits avaient lieu ce week-end à Villefranche. La célèbre fête, qui a lieu traditionnellement le dernier week-end de janvier, avait été décalée en raison du contexte sanitaire.



Les ” conscrits de la 1″ étaient à l’honneur, et on défilé lors de la Vague ce dimanche dans la rue Nationale. Ce lundi la circulation sera de nouveau perturbée dans le centre ville à partir de 19h pour l’enterrement de la classe. Vous retrouvez plus de photos ici



Ce mardi, les conscrits rendront les clés de la Ville.