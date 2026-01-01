play_arrow

Une année 2026 rythmée par de grands concerts à Lyon

Lyon s’annonce comme l’une des capitales musicales en 2026. De la pop au rap en passant par l’électro et le rock, les grandes salles lyonnaises accueilleront une pluie d’artistes internationaux et français.

À la LDLC Arena, Rosalia lancera sa tournée le 16 mars, tandis que Damso, Orelsan, Doja Cat, Tame Impala ou encore Vanessa Paradis sont également attendus. La Halle Tony Garnier recevra notamment Lara Fabian, M. Pokora et David Hallyday.

L’été s’annonce tout aussi spectaculaire avec Linkin Park et Iron Maiden au Groupama Stadium, ainsi que DJ Snake à Gerland. Côté festivals, les Nuits Sonores et le Printemps de Pérouges compléteront une programmation 2026 particulièrement riche pour les mélomanes lyonnais.

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

