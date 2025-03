Après un hiver froid en France et à Lyon, le printemps montre enfin le bout de son nez. Sous le ciel bleu du mois de mars, les températures vont atteindre les 19°C cette semaine. Les matinées sont prévues fraîche, entre 2 et 4°C, mais les après-midi promettent plus de chaleur. Notamment le mercredi 5 et le jeudi 6 mars avec un pic de soleil atteignant les 18°C et 19°C. Une semaine agréable pour cette fin d'hiver à Lyon. Le début du printemps est annoncé !

LP