Une campagne contre la haine anti LGBT+ va être lancée

Après qu’une convention locale contre les violences LGBTphobes ait été signée en février 2020, une nouvelle campagne de sensibilisation va démarrer du 15 au 21 septembre et du 20 au 26 octobre prochains. C’est notamment via des affiches colorées, encartées “J’aime qui je le veux et je le montre”, “Mon genre n’est pas une mode” ou encore “Personne ne définit mon genre à ma place”, visibles sur le réseau TCL que la campagne va s’axée. L’objectif étant de mettre en avant la diversité dans l’orientation sexuelle, l’expression de genre et l’identité de genre.

Le cabinet du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes souhaite, avec cette campagne et avec des actions issues de la convention signée l’année dernière, un encouragement dans les dépôts de plainte puisque seulement une dizaine de plaintes ont été signalées dans le Rhône en 2021. L’objectif majeur étant d’assurer un meilleur accompagnement dans les démarches.