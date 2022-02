Une course-poursuite se termine après un contresens sur l’A43

Ce dimanche vers 7h du matin, un automobiliste a percuté des véhicules garés dans la Presqu’île de Lyon. Repéré par des policiers, l’homme a pris la fuite. C’est alors qu’une course de poursuite de plus de 40 minutes s’est déroulé et ce, jusqu’à Bron.

Le chauffard a pris l’A 43 à contresens en percutant une voiture, faisant un blessé léger dans la voiture heurtée.

L’individu, qui a tenté de s’échapper à pied a été arrêté en état d’ivresse et sous l’emprise de stupéfiants. Originaire de Vénissieux, l’homme a immédiatement été mis en garde à vue et sera déféré ce lundi devant la justice.