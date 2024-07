Avant que se tienne les assises du commerce, la ville de Lyon va lancer une consultation en ligne jusqu’au 31 juillet. En cause, l’inquiétude et la colère des commerçants et habitants de la Presqu’île face aux fermetures d'enseignes historiques, mais aussi concernant la future Zone à Trafic Limité dans le cadre du projet Presqu'île à vivre. Ces derniers sont donc invités durant 15 jours à venir s'exprimer afin d'identifier "les premières pistes de questionnement et d'attentes".

EP