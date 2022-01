Une étonnante pluie de poissons au Texas

Les habitants de Texarkana, une petite ville texane, se sont retrouvés dans une situation assez cocasse. Alors qu’une journée normale se profilait, les Américains se sont retrouvés à devoir se protéger d’une pluie de poissons qui tombaient du ciel.



Pendant plusieurs longues minutes les habitants ont dû se mettre à l’abri sous peine de recevoir un poisson sur la tête. D’après les Texans, la taille de certains poissons avoisinaient les 15 centimètres.

Cette scène digne des plus grands films de science-fiction a pourtant une explication logique et scientifique. Les poissons tombés n’étaient pas des poissons volants ni une nouvelle espèce, c’étaient des poissons victimes d’un phénomène météorologique.

Les “pluies d’animaux” sont assez courantes aux Etats-Unis puisqu’elles proviennent d’un mini cyclone qui ne termine pas sa formation. Cet événement soulève des poissons très légers dans les airs et ces derniers retombent avec la pluie.

Un événement similaire mais plus impressionnant s’était déroulé aux Royaume-Uni en 1894 puisque des méduses étaient tombées sur la ville de Bath.