Une étude américaine montre que le variant Delta ne provoque pas de cas plus graves chez les enfants

Selon une étude publiée ce vendredi par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), le variant Delta ne provoquerait pas de cas plus graves chez les enfants et les adolescents. La principale agence fédérale de santé publique américaine s’est appuyée sur les données de plusieurs patients hospitalisés du variant dans 14 Etats.



En revanche, depuis que le variant Delta est devenu dominant aux Etats-Unis, l’agence a montré que le taux d’hospitalisation chez les enfants et adolescents (entre 0 et 17 ans) a été multiplié par cinq. Mais la proportion des enfants admis en soins intensifs serait “similaire avant et pendant la période durant laquelle Delta était dominant”. Enfin, les CDC ont toutefois montré que la vaccination protégeait bien les enfants et adolescents face à ce variant.