Une grande collecte de sang organisée pendant 2 jours à Lyon

L’Etablissement français du sang invite tous les lyonnais à la collecte de sang « Qui ne sauve n’est pas lyonnais » qui a lieu ce lundi et ce mardi au Palais de la Bourse dans le 2e arrondissement de Lyon. Objectif accueillir plus de 1000 donneurs sur 2 jours.



Au programme des deux jours de collecte auront un air de fête : collation gourmande grâce à Franprix et La Vie Claire, des animations et des surprises vous attendent !



Le Comité Miss Rhône-Alpes se joint à l’opération avec la présence de Claire Chanal-Hugon – Miss Pays de l’Ain et 1ère Dauphine Rhône-Alpes 2019 et Anaïs Roux – Miss Lyon 2019 ; Dalida Benaoudia – Miss Rhône-Alpes 2017 et Nora Bengrine – Miss Rhône-Alpes 2015.



Cette année, la collecte est particulièrement importante pour l’EFS car les niveaux des réserves en sang sont fragiles.



La collecte aura lieu de 10h30 à 19h30.