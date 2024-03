Une hausse des effectifs au sein des juridictions du Rhône et de la Loire

Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dévoilé ce jeudi la répartition des effectifs supplémentaires au sein des juridictions du Rhône et de la Loire.

Ainsi, les tribunaux judiciaires de Bourg-en-Bresse, Lyon, Roanne, Saint-Etienne, et Villefranche-sur-Saône vont gagner 195 postes d’ici 2027, dont 71 magistrats et 71 greffiers, rapporte le Progrès. D’ici 2025, 53 attachés de justice arriveront également.

Le tribunal judiciaire de Lyon verra ses effectifs augmenter de 25 magistrats et 35 greffiers de 2023 à 2027, et de 15 attachés de justice de 2023 à 2025. Au sein de la cour d'appel de Lyon, ce sont 15 magistrats et 11 greffiers supplémentaires qui arriveront d’ici 2027.

S.R