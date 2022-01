Une jeune fille de 14 ans séquestrée, droguée et violée par deux individus à Marseille

Une jeune fille de 14 ans qui avait fugué de son domicile en Ardèche a été retrouvé à Marseille séquestré par deux hommes de 26 et 61 ans. Cette dernière aurait été droguée puis violée. En contact avec une policière via les réseaux sociaux, la jeune fille a pu être sauvée grâce à la localisation. Les deux individus connus des services de police ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils devraient prochainement être placés en détention.