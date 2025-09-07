Une journée portes ouvertes organisée à la gendarmerie de Villefranche-sur-Saône

La gendarmerie de Villefranche-sur-Saône organise, ce samedi, une journée portes ouvertes au public.
Au programme : échanges, voitures de collection et mises en situation.
L’occasion de découvrir une partie des 300 métiers de la gendarmerie.
M.L
