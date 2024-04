Une ministre en visite à Lyon ce jeudi

La ministre chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées Fadila Khattabi sera à Lyon ce jeudi où elle participera au congrès de l’UNIOPSS, qui regroupe environ 20 000 structures privées à but non lucratif du secteur social, médico-social et sanitaire, au Centre des Congrès. Elle va également promouvoir la scolarisation des enfants en situation de handicap dans l’école de la République avec une visite programmée dans l'école élémentaire Edouard Herriot dans le 8e arrondissement. Elle doit également rencontrer le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

E.R