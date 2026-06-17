Une nouvelle infection cutanée détectée à Lyon 

Des médecins des Hospices civils de Lyon ont identifié les premiers cas connus de transmission interhumaine de la dermatophilose. Cette infection cutanée était jusqu’à présent essentiellement associée au contact avec des animaux. Une quarantaine de cas ont été recensés en France, dont 28 dans la métropole lyonnaise. Les spécialistes se veulent toutefois rassurants : les symptômes observés restent bénins et aucun cas grave n’a été signalé. Ces découvertes permettront néanmoins de mieux comprendre les modes de transmission de cette maladie.



C.J