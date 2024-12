Georges Mikautadze, auteur de 7 buts et 1 passe décisive dans cette première partie de saison, attire déjà l'intérêt de clubs européens, dont Galatasaray. L'OL, en quête de liquidités cet hiver, a reçu une offre de 17 millions d'euros plus bonus pour l'attaquant géorgien, recruté l'été dernier pour 18,5 millions. Cependant, le club lyonnais juge cette proposition insuffisante et préfère se séparer de Gift Orban.

