Les opérations de nettoyage continuent sur les côtes marseillaises et en mer, une semaine après les intempéries, mais la préfecture maritime de Méditerranée a prévenu que la majorité des déchets plastique s’étaient déjà dilués et déposés au fond de la mer. Pour rappel, 80 % de la pollution en Méditerranée ” a pour cause l’activité humaine terrestre de proximité”.

