L'élu Maurice Bados a proposé lors du dernier conseil municipal de développer le port de Louhans, jugé trop petit pour attirer les plaisanciers, et a suggéré la création d'un groupe de réflexion sur le sujet. Le maire, Frédéric Bouchet, a accueilli favorablement l'idée, évoquant la possibilité d'agrandir le port avec des pontons supplémentaires. Un groupe de réflexion sera formé pour explorer les options et rendre le port plus attractif.

