Une région attractive, voilà les vœux de Laurent Wauquiez pour 2022

L’attractivité économique et culturelle, l’éducation et une région décarbonée, ce sont les objectifs principaux que Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes (AuRA), a annoncé ce vendredi à la presse.

Pour la présentation de ses vœux 2022, le Président de la région a souhaité inviter les journalistes dans le restaurant « La Salle à Manger », situé à côté de Fourvière.

La culture au centre des projets

La présentation a donc eu lieu dans le même endroit où il y a moins d’un mois plus d’un million de visiteurs assistaient au spectacle lumineux et sonore qui était projeté chaque soir sur la façade de la basilique. Ce spectacle culturel est le premier point qu’a souhaité aborder Laurent Wauquiez vendredi.

En effet, dans le but de rendre sa région comme l’un des territoires les plus attractifs d’Europe, la région AuRA souhaite organiser une édition 2022 de la fête des lumières inédites. Lors de son discours, il annonçait qu’il souhaitait “quelque chose d’unique, ludique et gratuit, pour les familles afin de faire redécouvrir la beauté des grands sites de la région”.

Ce choix risque de créer de nouveaux conflits avec la municipalité de Lyon puisque par sûr que cette décision ravisse Gregory Doucet, le Maire de Lyon, qui avait déjà dû se passer de Fourvière lors de la précédente édition.

Une région zéro carbone

Alors que de nombreux conflits existent depuis plusieurs années entre Laurent Wauquiez et Gregory Doucet notamment sur les choix pris pour l’organisation d’événements comme le Tour de France, il y a bien un point sur lequel les deux hommes politiques vont s’entendre, celui de l’empreinte zéro carbone.

Pour cela, la Région AURA a lancé avec succès son programme de relocalisation. Grâce au fonds souverain à hauteur de 100 millions d’euros, elle a pu venir en aide à trois entreprises locales comme Chamatex, Mavic et depuis peu LOD Protect.

Education : une nouvelle bourse ?

L’un des objectifs principaux pour Laurent Wauquiez c’est de se remobiliser auprès des étudiants. En effet ces derniers ont souvent été mis de côté depuis le début de la pandémie avec par exemple l’annulation des épreuves de bac sur les deux dernières années. Pour combler ce manque d’aide, la région AURA a annoncé de la mise en place de bourses d’excellence avec tutorat pour des lycéens issus de familles modestes. Laurent Wauquiez explique qu’il voulait rétablir l’ascenseur social pour que ça ne soit pas toujours les mêmes qui puissent réussir.

La Santé enfin, avec un plan présenté en mars pour sauver des structures de proximité, mais aussi et c’est innovant, avec l’embauche, si la loi le permet, de médecins pour soulager les territoires en tension.