Une réunion publique ce mardi pour le réaménagement de la rive droite du Rhône

Une réunion publique de présentation sur le réaménagement de la rive droite du Rhône a lieu ce mardi soir à 18h à l’Hôtel de Ville de Lyon. La portion entre le tunnel de la Croix-Rousse et l’échangeur de Perrache est concernée par ces travaux.



Le réaménagement de la rive droite du Rhône concerne un linéaire de 2.5km représentant le plus grand espace public au sein de la presqu’île. Les aménagements successifs du secteur, fortement marqués par un usage exclusivement routier, ont créé une véritable coupure pour les piétons et cyclistes.



Ce projet présente une opportunité de valorisation de la rive droite, riche d’un patrimoine bâti emblématique : Grand Hôtel Dieu, La Poste, l’ensemble bâti du Lycée Ampère etc…



Cette requalification s’inscrit dans un projet global de transformation de l’espace public et des mobilités sur le secteur : requalification M6/M7, apaisement de la Presqu’île, développement des Voies Lyonnaises, gare de covoiturage quai Gailleton…



Le concertation se poursuit jusqu’au 30 décembre. Les premiers travaux sont attendus en 2025.