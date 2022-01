Une SDF se fait passer pour une infirmière et dépouille les personnes âgées

Ce lundi, une SDF de 30 ans a été interpellée à Nîmes par les enquêteurs de la Sûreté départementale de Vaucluse pour vol sur personne vulnérable et par ruse.



C’est depuis le mois d’octobre, que la femme d’une trentaine d’année se faisait passer pour une infirmière dans le but de dépouiller ses victimes, des personnes âgées. Elle aurait dérobé de l’argent et des cartes bleues parfois même, avec l’aide de son conjoint qui a lui aussi été placé en garde à vue.



Un appel à témoins pour les personnes âgées a été lancé par les enquêteurs puisque ces derniers, sont susceptibles d’avoir reçu la visite de cette femme. Elle aurait pu agir dans plusieurs quartiers d’Avignon. Les enquêteurs ont déjà reçu une dizaine de plaintes, les victimes peuvent contacter le 04.32.40.57.00 .