Une tentative de braquage a eu lieu sur la route en nord-Isère

Ce mercredi 5 janvier, un homme qui conduisait un camion rempli de produits électroménagers et du matériel multimédia a eu la mauvaise surprise d’être victime d’une tentative de braquage. C’est aux alentours de 4h30 le matin qu’il a quitté un dépôt logistique de Saint-Quentin-Fallavier en direction de Morestel. Sur le trajet, une voiture l’a dépassé et s’est arrêté brusquement devant lui et une seconde s’était collé à lui à l’arrière afin de le prendre en tenaille.

Deux hommes cagoulés en sont sortis et ont brisé les vitres du camion avec des marteaux, l’un d’eux touchant même la victime au bras. Le chauffeur a finalement réussi à enclencher la marche arrière et percuter la voiture situé derrière lui avant de prendre la fuite et de prévenir les forces de l’ordre. Une enquête a en tout cas été ouverte par les gendarmes de Bourgoin-Jallieu.