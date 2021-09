Une vendangeuse fauchée par une voiture en fuite

Ce dimanche 19 septembre aux alentours de 7 heures, une jeune femme d’une vingtaine d’années, qui faisait les vendanges, s’est faite percuter par une automobile à Juliénas sur le D17. Le conducteur a pris la fuite et c’est grâce à un automobiliste qui a aperçu la victime dans le fossé, sur le bas-côté de la route, que les secours ont pu intervenir.

Les pompiers du Fief et de Fleurie sont intervenus sur place mais cette dernière a finalement été héliportée vers un hôpital. Aucune information sur son état de santé n’a été dévoilée et on ne sait pas si le pronostique vital de la jeune fille est engagé. Une enquête a toutefois été ouverte par la gendarmerie