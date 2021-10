Une victoire importante, Aouar en forme, Lopes étincelant, ce qu’il faut retenir de la victoire de l’OL contre Lens (2-1)

L’OL a battu Lens (2-1) à l’occasion de la 12ème journée de Ligue 1.

Cette fois, Lyon a tenu bon

Comme la semaine passée à Nice, l’OL a mené 2-0 grâce à des buts de Toko-Ekambi (s.p.) et Aouar. Mais, cette fois, les Gones ont tenu bon. Malgré le but de Kalimuendo à l’heure de jeu, les Lensois n’ont jamais réellement obtenu d’occasion d’égaliser. Il n’empêche que les Nordistes peuvent légitimement penser qu’ils méritaient mieux : ils ont plus frappé (18 à 13) et plus cadré (10 à 4). D’ailleurs, Peter Bosz a estimé que Lens a été la meilleure équipe que l’OL ait affronté depuis le début de la saison.

Affluence de 50373 spectateurs pour ce #OLRCL au @GroupamaStadium — Max (@MaxOL69) October 30, 2021

Lopes décisif

Le gardien de l’OL a été l’un des hommes de la soirée. Rassurant dans les airs, il s’est distingué par deux arrêts de grande classe dès le retour des vestiaires, à bout portant devant Kakuta puis dans les pieds de Saïd. A 2-1, il s’est aussi imposé sur une frappe enroulée de Frankowski.

Les autres joueurs à mettre en avant côté lyonnais ? Aouar buteur et auteur d’une grande première période, et Denayer qui s’est signalé par plusieurs sauvetages. Côté flop, Shaqiri a une nouvelle fois été décevant, semblant particulièrement manquer d’explosivité. Alors que Caqueret a perdu bon nombre de ballons évitables.

Une bonne opération

Cette victoire permet à Lyon de remonter à la cinquième place à deux points du dauphin lensois. Mais il faudra attendre la suite de cette journée (Angers-Nice, Troyes-Rennes, Clermont-Marseille notamment) pour connaître les conséquences précises au classement.