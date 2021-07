Vaccination obligatoire pour les soignants : une grève à l’hôpital Édouard-Herriot

La vaccination obligatoire pour les soignants est un sujet de débat, notamment depuis la dernière allocution d’Emmanuel Macron.

Le syndicat Sud Santé Sociaux de l’hôpital Édouard-Herriot à déposer un préavis de grève ce jeudi 29 juillet, à compter de 6h, et pour une durée illimitée.

Dans un communiqué, le syndicat indique également plusieurs revendications :

– la déclaration systématique en accident de travail, pour la Covid-19

– le non-licenciement des salariés non-vaccinés après la date butoir fixée par le gouvernement. Concernant cette revendication, le parlement l’a depuis balayé. Elle n’est plus inscrite dans le texte de loi. Ces personnels risqueront néanmoins une interdiction de travailler et une suspension de salaire.

-L’arrêt des fermetures de lits, la réouverture des lits fermés et l’ouverture de nouveaux lits à hauteur des besoins de la

population.

-Un plan d’embauche massif à la hauteur des besoins remontés par les services tant pour l’hôpital, pour les EHPADs et pour toutes les structures du social et du médico-social. Ainsi que l’arrêt des contrats précaires qui se traduirait par des stagiairisations et titularisations rapides dans la FPH et des CDI dans le privé.



Le syndicat indique que la grève prendra fin “à l’issue de négociations favorables”.