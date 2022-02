Vaucluse : une nouvelle drogue en circulation dans le département

Un employé municipal de la ville d’Avignon a été arrêté mercredi dernier dans une affaire de trafic de drogue sur laquelle la police enquêtait depuis des semaines.

L’homme âgé de 34 ans proposait, en plus des drogues les plus communes, une nouvelle drogue appelée 2CB, surnommée la cocaïne rose ou panthère rose.

Une drogue que le trafiquant vendait via les applications Snapchat et Telegram et qu’il livrait à Avignon, dans le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône.