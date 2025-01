Sans club depuis son départ de l’AC Milan, Paulo Fonseca serait ouvert à l'idée de rejoindre l'OL après avoir refusé Botafogo. John Textor, propriétaire de l'OL, aurait sondé l'entraîneur portugais, qui demande des garanties financières et sportives avant de se décider. La situation de Pierre Sage à la tête de l’équipe lyonnaise est de plus en plus incertaine, avec des décisions cruciales à venir cette semaine.

EP