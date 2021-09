Vers un duel Jadot – Rousseau au second tour de la primaire écologiste

Les résultats du premier tour de la primaire écologiste sont tombés ce dimanche 19 septembre : Yannick Jadot (27,7%), Sandrine Rousseau (25,14%), Delphine Batho (22,32%), Eric Piolle (22,29%) et Jean-Marc Governatori (2,35%). Ce sont donc Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qui seront opposés au second tour de la primaire écologiste afin de savoir qui représentera le parti politique pour les prochaines élections présidentielles de 2022.

122 675 électeurs étaient inscrits sur les listes pour choisir leur candidat “vert”. Il semblerait que les plus radicaux d’entre-eux se soient tournés vers Sandrine Rousseau, eux qui attendent des mesures concrètes dans le cadre de la transition écologique. Face à elle, Yannick Jadot, grand favori, sera un concurrent de taille.